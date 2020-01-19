كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخزانة البريطاني يحذر الشركات الوطنية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخزانة البريطاني، ساجد جاويد، الشركات الوطنية من أنه لن يكون هناك أي "تحالف" مع الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا للكتلة في 31 يناير على الرغم من دعوات من رجال الأعمال، مشددًا على أن الشركات لديها ثلاث سنوات للتحضير للواقع الاقتصادي الجديد.

وقال "جاويد" لصحيفة فاينانشال تايمز، في إشارة إلى الأشهر الـ 11 المقبلة من المفاوضات التجارية مع الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي: "لن يكون هناك محاذاة، لن نكون خاضعين للقواعد، ولن نكون في السوق الموحدة ولن نكون في الاتحاد الجمركي - وسنفعل ذلك بنهاية العام".

وأضاف وزير الخزانة: "بمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق مع أصدقائنا الأوروبيين، سنظل أحد أكثر الاقتصاديات نجاحًا على وجه الأرض".

في حديثه إلى "فاينانشيال تايمز"، شدد "جاويد"، أيضًا، على أنه في حين أن بعض الشركات البريطانية قد تخسر بالفعل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه كان على ما يرام مع ذلك، مما يشير إلى حاجة الشركات إلى "التكيف" مع العلاقات التجارية الجديدة.

Advertisements

واختتم المستشار: "سيكون هناك تأثير على العمل بطريقة أو بأخرى، وبعضها سيستفيد، والبعض الآخر لا".

من المتوقع أن تثير تصريحات وزير الخزانة المزيد من المخاوف بين الشركات البريطانية، بما في ذلك قطاعات الصناعات التحويلية الكبيرة، لا سيما في صناعة السيارات وإنتاج الغذاء، والتي تخشى الآن من أن عدم وجود ترتيبات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلا إلى إدخال شيكات جديدة وأعلى الأسعار.

وقال رئيس اتحاد الطعام والشراب تيم ريكيروفت، عقب مقابلة "جاويد"، وفق ما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس": "سيعني ذلك أنه سيتعين على الشركات أن تتكيف مع عمليات الفحص والإجراءات والإجراءات الجديدة المكلفة التي ستشكل عائقًا أمام التجارة الخالية من الاحتكاك مع الاتحاد الأوروبي وقد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

أخيرًا، من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد ثلاث سنوات من المناقشات والمفاوضات، لكن من المتوقع أن تستمر المحادثات التجارية مع الدول الأعضاء المتبقية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا.