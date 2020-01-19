كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرون غثر اندلاع حريق بمنزل للتقاعد في التشيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب سبعة آخرون بعد اندلاع حريق فى منزل للتقاعد فى غرب جمهورية التشيك فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد، حسبما ذكر رجال الانقاذ.

وقال المتحدث باسم الطوارئ بروكوب فولنيك، لوكالة فرانس برس: "أستطيع أن أؤكد حدوث حريق مأساوي مع ثمانية قتلى وسبعة مصابين".

وأضاف "فولنيك" أنه من السابق لأوانه الحديث عن أسباب الحريق، موضحًا، أنه تم نشر سبع وحدات إسعاف، بما في ذلك وحدتان ألمانيتان، في قرية فيجبتي التشيكية الصغيرة على الحدود الألمانية، على بعد حوالي 100 كم شمال غرب براغ.

وقالت وسائل إعلام تشيكية، إن مروحيات الإنقاذ تعرضت لسوء الأحوال الجوية في المنطقة الجبلية.

وعلى صعيدٍ آخرٍ، قالت السلطات البيطرية في جمهورية التشيك يوم السبت إن مرض انفلونزا الطيور عاود الظهور في البلاد بعد 3 سنوات من آخر حالة تفش له، والتي أدت إلى إعدام 100 طائر آنذاك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

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وتم اكتشاف فيروس "اتش 5 ان 1" المعدي بقوة في مزرعة دواجن صغيرة بمدينة ستيبانوف ، على مسافة 20 كيلومترا شمال شرق مدينة "برنو".

ويعتقد أن الفيروس انتقل عن طريق الطيور المائية البرية، وقد أدى إلى نفوق ست دجاجات، وجرى إعدام باقي الطيور بالمزرعة.

كما تم إنشاء منطقة وقاية في محيط ثلاثة كيلومترات حول المنطقة، وأصدرت السلطات الصحية تعليمات للمزارعين بتجنب حدوث تواصل بين الحيوانات في مزارعهم وبين الطيور المائية البرية بقدر المستطاع.

يشار إلى أن انفلونزا الطيور مرض فيروسي معد بقوة، ويصيب الدجاج والديوك الرومية والبط بشكل أساسي. ولم ترد تقارير حتى الآن بانتقال الفيروس إلى البشر.

وتفشى المرض في التشيك وفي دول أوروبية أخرى في عام 2017، حيث جرى آنذاك إعدام حوالي 98 ألف طائر في الجمهورية وحدها.