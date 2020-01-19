كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: "جونسون" في صدام مع الشركات البريطانية بشأن هجرة ذوي المهارات المنخفضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزعم أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لفرض قيود على المهاجرين ذوي المهارات المتدنية الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة، وهي خطوة قد تثير غضب الشركات البريطانية وتضع الحكومة في مسار تصادمي مع الشركات، حسبما ذكرت صحيفة التليجراف.

وقالت الصحيفة، إن داونينج ستريت سوف يزيل تمديدًا مؤقتًا للقواعد الحالية التي طلبتها الشركات وسيقوم بشكل فعال بتتبع نظام الهجرة لبوريس جونسون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت صحيفة التليجراف، أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، ستقدم المقترحات إلى مجلس الوزراء.

وقال مصدر حكومي للصحيفة:"نحن بحاجة إلى إحداث التغيير ويجب أن تكون الشركات مهيأة للهجرة غير المنضبطة للعمال ذوي المهارات المنخفضة حتى نهاية هذا العام".

حذر دومينيك كامينجز، كبير مساعدي "جونسون"، في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من أن بروكسل لم "تستيقظ" بعد على موقف بريطانيا من هذه القضية، وسوف تمر عدة أسابيع قبل أن تفعل ذلك.

وقال المساعد الأعلى العاشر لمستشاري الحكومة في اجتماع الجمعة: "نحن لا نخدع بشأن عدم التمديد. وقد حقق الانتصار الساحق لحزب المحافظين في تصويت 12 ديسمبر، أوروبا ستكون مخطئة في الاعتقاد بأن الغالبية العظمى تعني تليين موقفنا".

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وتوعد "كامينجز": "لقد فشلت بروكسل في فهم أن قضاتها لن يكون لهم أي سلطة".

أصرت الشركات البريطانية في وقت سابق على أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير لنظام الهجرة الذي تقترحه الحكومة.

ويأتي هذا التطور عندما أبلغ ساجد جاويد، وزير الخزانة، الشركات البريطانية في 18 يناير أن وزارة الخزانة لن تساعد قطاعات الصناعة - الطيران، وصناعة السيارات، والمستحضرات الصيدلانية - إذا كانت تفضل التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وتطلب منهم التخلي عن مطالبهم المملكة المتحدة للبقاء على مقربة من الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكد المستشار، أن الشركات أمامها ثلاث سنوات للتحضير لانسحاب بريطانيا من الكتلة.

وقال لصحيفة فاينانشال تايمز: "لن تكون هناك محاذاة، ولن نكون متعهدين للقواعد، ولن نكون في السوق الموحدة ولن نكون في الاتحاد الجمركي - وسنفعل ذلك بحلول نهاية العام".

في الوقت نفسه ، أقر "جاويد"، أن بعض الشركات ستستفيد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد على أن اقتصاد المملكة المتحدة سيظل واحدًا من أكثر القطاعات نجاحًا في العالم.

ومع ذلك، تقول الشركات، إن عدم الانحياز مع بروكسل سيخلق حواجز تجارية لأولئك الذين يستوردون ويصدرون المنتجات وبالتالي ترتفع الأسعار.