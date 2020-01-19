كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهروا هونج كونج يدعون إلى مقاطعة الحزب الشيوعي الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

امتلأت حديقة عامة فى هونج كونج، اليوم الأحد، بآلاف المتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاحات الانتخابية ومقاطعة الحزب الشيوعى الصينى، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

احتشد المشاركون في المسيرة في شاتر جاردن، بالقرب من مبنى المجلس التشريعي للمدينة، وهم يرتدون ملابس سوداء وأقنعة الوجه الخاصة بحركتهم، حاملين لافتات كتب عليها "حرروا هونج كونج "، ولوحوا بالأعلام الأمريكية والبريطانية.

أُعيدت هونج كونج، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، إلى الصين في عام 1997. بينما وعد إطار "دولة واحدة ونظامان" الإقليم بحقوق ديمقراطية أكبر من تلك الممنوحة للبر الرئيسي، يقول المحتجون إن حرياتهم تتلاشي بشكل مطرد في عهد الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وصلت الاحتكاكات بين أهالي هونج كونج ذوي الميول الديمقراطية والحكومة المركزية التي يحكمها الحزب الشيوعي في بكين إلى ذروتها في يونيو الماضي، عندما أشعل قانون التسليم المقترح أشهر من المظاهرات الجماهيرية العنيفة في كثير من الأحيان.

تم سحب مشروع القانون - الذي كان من شأنه أن يسمح لارسال سكان هونج كونج إلى البر الرئيسي الصيني للمثول أمام المحكمة - لكن استمرت الاحتجاجات لمدة ثمانية أشهر حول مطالب بحقوق التصويت وتحقيق مستقل في سلوك الشرطة.