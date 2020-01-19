كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يفرض قيودًا جديدة على المهاجرين بعد البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لفرض قيود جديدة على المهاجرين ذوي المهارات المتدنية الذين ينتقلون إلى بريطانيا في اليوم الأول بعد انتهاء فترة انتقالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر.

وصرحت الصحيفة، بأن بعض الخطط يجري إعدادها من قبل مساعدي جونسون، والتي بموجبها ستقدم الحكومة عملية إعادة هيكلة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين، وبالتالي تزيل التمديد المؤقت للقواعد الحالية حتى عام 2023 التي كانت تطالب بها مجموعات الأعمال.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تقدم وزيرة الداخلية بريتي باتل المقترحات إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع، كجزء من ورقة حول نظام الهجرة في المملكة المتحدة في المستقبل.

ورفض وزير الخزانة البريطاني ساجيد جافيد دعوات الشركات البريطانية للتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للكتلة.

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وأعلن جاويد "لن تكون هناك محاذاة، ولن نكون خاضعين للقواعد، ولن نكون في السوق الموحدة، ولن نكون في الاتحاد الجمركي - وسنفعل ذلك بحلول نهاية العام".

تحث العديد من قطاعات الأعمال في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية على التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف عمليات الفحص عبر الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ففي أكتوبر الماضي، حذر المصنعون في المملكة المتحدة من أن الخروج دون وجود قواعد تجارية جديدة سيؤدي إلى "تكاليف جديدة ضخمة وتعطيل"، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.

