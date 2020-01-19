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هزة أرضية جديدة بالناظور

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سارة الطالبي 0 تبليغ

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أعلن المعهد الوطني للجيو – فيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر، أمس السبت، بإقليم الناظور.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، اليوم الأحد، أن الهزة المذكورة، التي حدد مركزها بجماعة تزطوطين، وقعت عند الساعة 11 ليلا و44 دقيقة و49 ثانية، حسب التوقيت المحلي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، سجلت على عمق 3.77 كلم عند التقاء خط العرض 35.007 درجة شمالا، وخط الطول 3.095 درجة غربا.

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