طقس نهاية الأسبوع.. بارد نسبيا مع قطرات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، مع سماء غائمة أحيانا وأمطار وزخات محليا عاصفية بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسايس ومرتفعات الأطلس الكبير و المتوسط والسهول الغربية و السهول الشمالية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بوسط المملكة، مع قطرات متفرقة، مع تساقطات ثلجية فوق مرتفعات الأطلس الكبير و المتوسط على القمم التي تفوق 1400 متر، فيما سيكون الطقس هادئا مع سماء قليلة السحب إلى صافية في باقي المناطق، مع هبات قوية ستهم الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والأطلس و السواحل الوسطى.

وستهب الرياح محليا قوية بالواجهة المتوسطية، ومعتدلة إلى محليا قوية شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03- و 02 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 02 و 08 درجات بالشمال الشرقي للبلاد والجنوب الشرقي والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 07 و 12 درجة بمنطقة سوس والواجهة المتوسطية والسواحل المحيطية و داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و 16 درجة بأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 04 و 10 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية ووالماس، وما بين 10 و 16 درجة بالسايس والساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط ووالماس و السواحل و السهول الشمالية. وستكون ما بين 16 و22 درجة بالسهول و السواحل الوسطى والجنوب الشرقي وسوس و شمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 22 إلى 28 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق الساحلية.