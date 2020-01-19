البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية على قانون يحظر استيراد الغاز الإسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الأحد، أن مجلس النواب الأردني، صوت على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل.
وأفادت الوكالة بأن مجلس النواب صوت بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل، وأعطاه صفة الاستعجال.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، قد قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن المصادقة على مقترح القانون "تلزم" الحكومة بوفق استيراد الغاز الإسرائيلي.
وشهدت الأردن فعاليات شعبية وحزبية ونقابية، ومظاهرات، واحتجاجات واسعة مطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل عام 2016، في الآونة الأخيرة.
وتجددت موجة الاحتجاجات على القانون، بعد بدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، مع مطلع العام الحالي.
وكان الضغط الشعبي المحرك الرئيسي لطرح مشروع القانون الجديد في البرلمان الأردني.
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