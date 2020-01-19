الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة تركيا تخفيض المساعدات المالية

الأحد 19 يناير 2020

يدرس الإتحاد الأوروبي معاقبة تركيا بسبب عمليات التنقيب في شرق المتوسط وتدخلها العسكري في سوريا .



وقالت وسائل إعلام ألمانية، السبت، إن الاتحاد الأوروبي، سيوقف 75 في المئة، من المساعدات التي يقدمها التكتل إلى تركيا، وذلك بسبب عمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة شرق المتوسط، وتدخلها العسكري في سوريا.

ووفق ما نقل موقع صحيفة "زمان" التركية عن مجموعة Funke Mediengruppe الإعلامية الألمانية، فإن الأخيرة اطلعت على رسالة أرسلها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، جوزيف بورل، إلى البرلمان الأوروبي.

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وطبقا للرسالة، فإن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بقطع 75 في المئة من المساعدات التي يقدمها الاتحاد لتركيا في إطار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.

وستقتصر مساعدات الاتحاد الأوروبي لتركيا على 168 مليون يورو، على أن يخصص 150 مليون يورو منها لتطوير الديمقراطية وسيادة القانون بالبلاد، فيما ينفق باقي المبلغ على تحسين المناطق الريفية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قطع الاتحاد الأوروبي عن تركيا مساعدات بلغت 85 مليون يورو من ميزانية 2020، وذلك بسبب ما وصفه بـ"انتهاكاتها لحقوق الإنسان".