سقطة جديدة للإعلام الإيراني والسبب طائرة إنقاذ إماراتية .. شاهد

الأحد 19 يناير 2020

وقع الإعلام الإيراني في سقطة جديدة بعد بثه مقطع فيديو لطائرة تنقذ محتجزين بالسيول في محافظة بلوشستان جنوب شرق إيران، تبين فيما بعد أنها طائرة إماراتية .



وبحسب مقطع الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فقد أكد عدد كبير من رواد هذه المواقع أن عملية الإنقاذ التي ظهرت في المقطع وقعت في مدينة العين الإماراتية.

Advertisements

وكانت سيول وفيضانات مدمرة ضربت المناطق الجنوبية في إيران حيث عانى سكان محافظة بلوشستان من نقص فادح في المواد الغذائية والمياه الصالح للشرب.

وانقطعت الطرقات لأكثر من 500 قرية ووصل منسوب المياه يصل في بعض المناطق إلى 4 – 8 أمتار، واضطر سكان العديد من المناطق لترك منازلهم.

كما شهدت محافظتي هرمزكان وكرمان وضعاً متأزما أيضًا حيث لحقت أضرار كبيرة بالسكان.