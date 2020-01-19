شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي: خطة لخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن خطة أمنية تقضي بخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال الأسابيع القادمة، مهما كانت جنسياتهم ووضعهم القانوني.

وقال سلامة في تصريح قبيل انطلاق جلسات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا: إن هناك عددًا كبيرًا من المقاتلين غير الليبيين من أكثر من عشر دول يقاتلون في الجبهات الليبية، مشيرًا إلى أنه على علم بأن الوضع القانوني للمقاتلين مختلف جوهريًا، موضحًا وجود شركات أمنية خاصة تعمل لصالحهم، وأن بعض القوى النظامية تعمل كخبراء ومدربين لهم.