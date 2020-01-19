شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الأردني يصوت على حظر استيراد الغاز من «إسرائيل» والان نبدء بالتفاصيل
صوت مجلس النواب الاردني بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من «إسرائيل».
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم أن المجلس أعطى مقترح مشروع القانون صفة الاستعجال.
وكان تم تحديد موعد جلسة اليوم قبل أسبوعين، تحت ضغط من احتجاجات شعبية على بدء استيراد الأردن للغاز الطبيعي المستخرج من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي.
وبدأ الضخ من الحقل الواقع بالبحر المتوسط في اليوم الأول من العام.
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