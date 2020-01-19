شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى جراء حريق بدار ذوي احتياجات خاصة بالتشيك والان نبدء بالتفاصيل
لقى ما لايقل عن 8 أشخاص حتفهم إثر اندلاع حريق بدار لذوي الاحتياجات الخاصة في جمهورية التشيك على الحدود مع ألمانيا.
وقال متحدث باسم قطاع الطوارئ اليوم الاحد إن 36 شخصا أصيبوا في الحادث، والكثير منهم حالتهم خطيرة. وقد أصيب الكثير من المقيمين بالدار بالاختناق بسبب استنشاق الدخان.
وكان الحريق قد اندلع في الدار الواقع ببلدة فيجبرتي الصغيرة في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لسبب غير معروف.
وصنف قطاع الطوارئ الواقعة على أنها حادث كبير، حيث وصلت سبع عربات إسعاف لموقع الحادث، بينهم اثنان من ألمانيا. ولم تتمكن مروحية من الاقلاع للمشاركة في جهود الانقاذ بسبب ظروف الطقس السيئة.
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