البرلمان الأردني يحظر استيراد الغاز من إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق البرلمان الأردني، الأحد، بالأغلبية على مشروع قانون يحظر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.
والجمعة، احتشد مئات الأردنيين أمام المسجد الحسيني بقلب العاصمة عمان احتجاجا على استيراد الغاز من إسرائيل وفق اتفاق بقيمة 10 مليارات دولار بدأ تنفيذها منذ أسبوعين، وتستمر لمدة 15 عاما.
وبدأ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري ضخ الغاز الطبيعي للأردن بموجب اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي.
وشهد الأردن احتجاجات على بدء استيراد الغاز الطبيعي المستخرج من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، الذي بدأ الضخ منه باليوم الأول من العام.
وتدير شركة "ديليك" للحفر الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركة "ريشيو أويل" الإسرائيلية.
ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا بشمال إسرائيل، على عمق 1700 متر. وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 مليارات متر مكعب.
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