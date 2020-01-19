ألمانيا تنتقد استراتيجية ترامب تجاه إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365_متابعات

اتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإخفاق في النزاع مع إيران.



وبالنظر إلى التصرف العدواني لإيران، قال ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إنه "حتى التهديدات والأعمال العسكرية لم تغير شيئا" في هذا السلوك العدواني لإيران، مؤكدا أنه يجب ألا يتم التظاهر كما لو أن الوضع يمكن أن يتحسن تلقائيا من خلال إحداث تغيير خارجي في النظام في طهران، وأشار إلى أن ذلك فشل في أماكن أخرى بالفعل مثل العراق.

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يشار إلى أنه منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو عام 2018، زادت الاضطرابات مجددا وبقوة بين البلدين.

وكان مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مطلع يناير الجاري، نقطة التصعيد الأكبر في النزاع، وأعقب ذلك بأيام هجمات انتقامية من إيران استهدفت قواعد عسكرية في العراق يتمركز بها جنود أمريكيون.

ودعا وزير الخارجية الألماني إلى الالتزام بالنهج الأوروبي في هذه الأزمة، وقال: "الاتحاد الأوروبي يعول على الدبلوماسية بدلا من التصعيد".

كما دافع ماس عن الاتفاق النووي مع إيران، وقال: "دون الاتفاق، سيكون من المحتمل أن تمتلك إيران قنبلة نووية، ويتعين علينا الحيلولة دون أن يصل الأمر إلى هذا الحد".