سقطة جديدة للإعلام الإيراني والسبب طائرة إنقاذ إماراتية .. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وقع الإعلام الإيراني في سقطة جديدة بعد بثه مقطع فيديو لطائرة تنقذ محتجزين بالسيول في محافظة بلوشستان جنوب شرق إيران، تبين فيما بعد أنها طائرة إماراتية .



وبحسب مقطع الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فقد أكد عدد كبير من رواد هذه المواقع أن عملية الإنقاذ التي ظهرت في المقطع وقعت في مدينة العين الإماراتية.

وكانت سيول وفيضانات مدمرة ضربت المناطق الجنوبية في إيران حيث عانى سكان محافظة بلوشستان من نقص فادح في المواد الغذائية والمياه الصالح للشرب.

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وانقطعت الطرقات لأكثر من 500 قرية ووصل منسوب المياه يصل في بعض المناطق إلى 4 – 8 أمتار، واضطر سكان العديد من المناطق لترك منازلهم.

كما شهدت محافظتي هرمزكان وكرمان وضعاً متأزما أيضًا حيث لحقت أضرار كبيرة بالسكان.