شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تليغراف: جونسون سيفرض قيوداً جديداً على المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يجهز لفرض قيود جديدة على المهاجرين ذوي المهارات المتدنية الذين ينتقلون إلى بريطانيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في ديسمبر. وأوضحت الصحيفة أن مساعدي جونسون يعدون خططاً ستتيح للحكومة تقديم موعد تعديل قواعد الهجرة عامين مما سيسمح بإلغاء التمديد المؤقت للقواعد الحالية حتى عام 2023. وأضافت تليغراف أن من المتوقع أن تقدم وزيرة الداخلية بريتي باتيل المقترحات للحكومة هذا الأسبوع في إطار ورقة عمل عن نظام الهجرة في المملكة المتحدة مستقبلاً.





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