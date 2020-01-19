شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو والرئيس العراقي يؤكدان ضرورة الحد من التوترات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح اتفقا خلاله على الحاجة إلى الحد من التوترات في المنطقة. وجاء في بيان لمورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية مايكل ر. بومبيو اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح. واتفق الوزير بومبيو والرئيس صالح على الحاجة إلى الحد من التوترات في المنطقة". وأضاف البيان: "أعاد الوزير التأكيد على الدور المهم للتحالف الدولي لدحر داعش في تعزيز سيادة واستقلال وازدهار العراق".





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