قبل قمة برلين.. هجوم جديد من أردوغان على المشير خليفة خفتر

عاد الرئس التركي رجب طيب أردوغان، مجدد، ليشن هجوماً حاداً على قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مؤكدا أن "المجتمع الدولي لم يبد رد الفعل الضروري حيال الهجمات المتهورة التي قام بها في طرابلس.

وخلال مؤتمر صحفي قبل توجهه للمشاركة في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، عبر أردوغان عن أمله في أن تؤدي القمة إلى نتائج إيجابية، معتبرا أن "مؤتمر برلين أحد نتائج الجهود التركية المستمرة".

وقال: "مساعينا واضحة في هذا السياق، توصلنا إلى هدنة في ليبيا بعد مساع تركية وروسية استمرت 4 أشهر"، مؤكدا أن "تركيا أصبحت مفتاح السلام في ليبيا".

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وأوضح الرئيس التركي أن "موقف تركيا لعب دورا كبيرا في كبح جماح حفتر"، داعيا "المجتمع الدولي إلى عدم التضحية بالآمال التي انتعشت مجددا بليبيا لصالح طموحات تجار الدم والفوضى".

واعتبر أنه "لا يوجد حل عسكري في ليبيا"، مشيرا إلى أن أي محاولات لفرض حل عسكري لن تفضي إلى نتائج.

وأكد أردوغان أنه "تم التغاضي لفترة طويلة عن انتهاكات حفتر وداعميه لقرارات مجلس الأمن"، مشيرا إلى زيارة الأخير إلى اليونان "لا نقيم لها وزنا"، ومؤكدا أن "اليونان انزعجت لعدم دعوتها إلى مؤتمر برلين وأن الاتفاق بين تركيا وليبيا أفقدها صوابها".