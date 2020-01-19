النشرة: بدء انتخابات الهيئة الادارية لجمعية تجار صيدا وضواحيها

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان انتخابات الهيئة الادارية ​الجديدة​ لـ "​جمعية تجار صيدا وضواحيها​" انطلقت صباح اليوم في مقر "​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​" في صيدا لإختيار 15 عضواً للمجلس الإداري لـ "الجمعية" لمدة 4 سنوات وذلك باشراف مندوبين من ​وزارة الاقتصاد​.

وترشح لهذه الولاية الجديدة لائحة برئاسة الرئيس الحالي لـ "الجمعية" ​علي الشريف​ وهي مكتملة وتضم كل من: علي الشريف، حسن فضل صالح، نزيه الناتوت، محمود حجازي، قاسم خليفة، محمد القطب، حسن رامز ناصر، طارق مكاوي، ​محمد جمعة​، محمد درزي، فادي الكيلاني، حسن غدار، وائل قصب، مصطفى الابريق، هادي قواس.

في المقابل ترشح لخوض المعركة ولكن بشكل منفرد ثلاثة منفردين ابرزهم "ناجي الدرزي وحسن الطويل ويتبين من اسماء المرشحين ان اللائحة المكتملة برئاسة علي الشريف تضم بين اعضائها خمسة وجوه جديدة لتولي هذه المهمة ابرزهم نزيه ناتوت وهو التاجر المعروف في صيدا, اضافة الى احد وجوه ​الحراك الشعبي​ في صيدا وهو وائل قصب.

وسيقترع في ​الانتخابات​ 303 منتسبا فقط من أعضاء الهيئة العامة لـ "لجمعية" الذين سددوا اشتراكاتهم من أصل 1400 عضو منتسب ل"لجمعية" وستجرى عملية الاقتراع وفق قاعدة النصف زائد واحد, اي ان عدد المقترعين في صناديق الاقتراع يجب ان يصل الى 152 مقترعا.