روكز: المواطن مظلوم والعسكري ومكافحة الشغب هي تدريب وخبرة واصول

لفت النائب ​شامل روكز​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "المواطن مظلوم والعسكري مظلوم، الشغب ممنوع و​العنف​ مرفوض"، مشددا على أن "واجب العسكري الحفاظ على الاملاك العامة والتصدي لأي اعتداء على المؤسسات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين كما من واجباته تخفيف حدة الاضرار".

وأكد أن "الاعتداء العشوائي على العسكر والاملاك العامة مرفوض مرفوض مرفوض"، مشيرا الى أن "مكافحة الشغب هي تدريب وخبرة واصول، فلتكن مكافحة الشغب موجّهة ضد المشاغبين وحسب الاصول".