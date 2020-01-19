أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أن الشابين محمد علي العطار وعماد خزعل، غادرا صباح يوم أمس منازل ذووييهما في البقاع الى رحلة صيد في الجرد الغربي لبلدة حربتا البقاعية حيث كانا يستقلان سيارة وباعية الدفع. وعند الساعة الثالثة فجر اليوم قاما بالاتصال بذوييهما واخبروهم بأنهما غير قادرين على العودة بسبب سوء احوال الطقس واشتداد العاصفة وأنهما أضلّا الطريق وحالتهم سيئة. وبعد البحث عثرت دورية من مخابرات الجيش اللبناني على سيارتهم الرباعية الدفع في الجرد الغربي لبلدة حربتا ولم تتمكن من ايجادهم.
وناشد ذوو المفقودين كل من قيادة الجيش اللبناني، القوى الامنية ، الدفاع المدني والصليب الاحمر وفرق واختصاصيي الانقاذ في البحث عنهم وايجادهم. وعمم ذويي الشابين رقم هاتف احد اقاربهم للتواصل 70616533
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فقدان الشابين محمد علي العطار وعماد خزعل في جرود حربتا البقاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.