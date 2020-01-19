النشرة: فقدان الشابين محمد علي العطار وعماد خزعل في جرود حربتا البقاعية

أفاد مراسل "النشرة" في ​البقاع​ أن الشابين محمد ​علي العطار​ وعماد خزعل، غادرا صباح يوم أمس منازل ذووييهما في البقاع الى رحلة صيد في الجرد الغربي لبلدة حربتا البقاعية حيث كانا يستقلان ​سيارة​ وباعية الدفع. وعند ​الساعة​ الثالثة فجر اليوم قاما بالاتصال بذوييهما واخبروهم بأنهما غير قادرين على العودة بسبب سوء احوال ​الطقس​ واشتداد العاصفة وأنهما أضلّا الطريق وحالتهم سيئة. وبعد البحث عثرت دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​ على سيارتهم الرباعية الدفع في الجرد الغربي لبلدة حربتا ولم تتمكن من ايجادهم.

وناشد ذوو المفقودين كل من ​قيادة الجيش اللبناني​، ​القوى الامنية​ ، ​الدفاع المدني​ و​الصليب الاحمر​ وفرق واختصاصيي الانقاذ في البحث عنهم وايجادهم. وعمم ذويي الشابين رقم هاتف احد اقاربهم للتواصل 70616533