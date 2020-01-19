سليم عون: تحمل الكيدية والعهر في التعاطي لدينا ثقة بأنفسنا

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​ في حديث تلفزيوني ان "فريق التيار الوطني الحر لم يطلب أي شيء في تشكيل ​الحكومة​"، لافتا إلى انه "بالعكس كل الفرقاء تمسكوا بمشاركتنا بالحكومة". وقال: "لم نطلب أي شيء لكن لن نقبل أن نكون مكسر عصى لأي شخص".

ولفت إلى انه "بات من السهل تلبيسنا المشاكل، نحن قلنا انه ليس لدينا أية مطلب ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب وضع قواعده وشروط، نحن لم نكن موافقين على بعض هذه الشروط لكننا رضخنا لشروطه".

وأضاف "نحن نتحمل الكيدية والعهر في التعاطي وهذا النكد في ال​سياسة​ صحيح، لأنه لدينا ثقة بأنفسنا ولأننا مسؤولين ونضحي بكل شيء من أجل مصلحة الوطن، لكننا لن نقبل أن نكون مكسر عصى لأحد". وشدد على انه "نحن السياديون والاصلاحيون الأوائل ولا أحد يمكن ان يتناولنا في الكلام وأن "بغبّر علينا"، كما انه لا يمكن لأحد أن يجبرنا على الموافقة على شيء لا نرى انه يؤمن النجاح للوطن".