منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة، ​أمطار​ وثلوج يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الثلاثاء حيث ينحسر تدريجيًا.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم إجمالاً مع انخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ60 كلم/س ،كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1400 متر خلال ​النهار​ ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس 1200 متر.

الاثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الثلاثاء: غائم الى غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق، يستقر ​الطقس​ تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر ويستمر تأثير الكتل الباردة بموجات من الصقيع تؤدي الى تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن الـ 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.