الصليب الأحمر: 169 حالة صحية تم نقلها إلى المستشفيات اثر اشكالات الامس

أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ انه على إثر الإشكالات التي وقعت بعد ظهر أمس السبت 18 كانون الثاني وأمتدت حتى المساء، بين ​القوى الأمنية​ ومتظاهرين في ​وسط بيروت​ إستجابت فرق الصليب الأحمر اللبناني التي بلغ عديدها 18 ​سيارة​ إسعاف وحوالي 80 مسعف تواكبهم غرفة عمليات مركزية مع 6 مسعفين للنداءات الطارئة، وأحصى الصليب الأحمر اللبناني 169 حالة صحية تم نقلها إلى ​المستشفيات​ المجاورة منها 80 حالة صحية نقلها الصليب الأحمر اللبناني، وقدمت فرق الصليب الأحمر اللبناني الإسعافات الأولية في موقع الإشكالات لحوالي 140 حالة صحية، وتنوعت الحالات بين ضيق في ​التنفس​ وكسور وإعياء وجروح، كما إستنفرت باقي المراكز القربية لتلبية النداءات والتدخل حين الضرورة، إضافة إلى ذلك كان مركز نقل الدم في ​سبيرز​ على جهوزية لتوفير وحدات الدم حين الطلب.

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