أدرعي:نشر بنية تحتية تكنولوجية لكشف ورصد مواقع حفر على الحدود مع لبنان

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ ان "الجيش بدأ اليوم بنشر بنية تحتية تكنولوجية لكشف ورصد مواقع حفر في المجال التحت أرضي على الحدود مع ​لبنان​. تستند البنية إلى تكنولوجيا فريدة من نوعها تمت ملاءمتها لملامح الأرض على الحدود الشمالية وسوف ترصد ما يجري في المجال التحت أرضي في خطوة وقائية".

وأكد انه لا توجد أية معلومات جديدة عن أنفاق إرهابية أخرى قام حزب الله بحفرها منذ احباط أنفاقه الستة الخارقة للحدود في حملة درع الشمال العام الماضي. الحديث عن خطوة وقائية وبمثابة ورقة أمان. إذا كُشف عن نشاط تحت أرضي آخر سيتم إحباطه مثلما حدث حتى الان".