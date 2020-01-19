شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سكندرى يطالب باجتماع طارئ لـ3 لجان لبحث ملف انهيار العقارات بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب السكندرى، أنه سيتقدم بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطلب فيها عقد اجتماع طارئ للجان الإدارة المحلية والإسكان والمرافق والخطة الموازنة بالبرلمان، لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمشكلات انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية خاصة فى موسم الشتاء بسبب السيول والأمطار، وقال عامر، إنه خلال الساعات القليلة الماضية تعرضت ربة منزل للسقوط من الدور الرابع بعد انهيار الشرفة أثناء تواجدها فيها بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية، بسبب الأمطار وتم نقلها للمستشفى بسيارة الإسعاف لتلقى العلاج بمستشفى الميرى الجامعى.

وأضاف المهندس محمد فرج عامر، أن مسلسل انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية أصبح مستمرا سواء بسبب الأمطار أو بدونها لسوء حالة تردى العقارات بسبب فساد الذمم وتراخى المحليات والأجهزة المسئولة فى تنفيذ قرارات الهدم للعقارات الآيلة للسقوط، مطالبا الحكومة بالإسراع فى توفير وحدات سكنية لجميع قاطنى العقارات الآيلة للسقوط والعمل على التنفيذ الفورى لقرارات الإزالة حفاظا على أرواح المواطنين.

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وأصيبت ربة منزل بعد سقوط الشرفة أثناء تواجدها فيها بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية، بسبب الأمطار، وتم نقلها للمستشفى بسيارة الإسعاف لتلقى العلاج بمستشفى الميرى الجامعى.

يُذكر أنه وفقا للإحصائية الأخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية، لبيان العقارات التى تمثل خطورة على أرواح السكان، تبين أن حى وسط التابع له منطقة "كوم الدكة"، يوجد به 916 عقارا آيلا للسقوط، ووفق الإحصائية تنوعت أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة ما بين صعوبة فى التنفيذ حرصا على أساسات العقار فى حالة تخفيف الاحمال ، يوجد عقارات مأهولة بالسكان و يرفضون الاخلاء ، بالاضافة الى وجود بعض العقارات لديها نزاع قضائى.

وبدأ حى وسط الاسكندرية فى شن حملات متتالية لهدم العقارات الايلة للسقوط مع بداية فصل الشتاء ، وكان لمنطقة كوم الدكة النصيب الاكبر فى تلك الحملات حيث قام الحى تحت إشراف بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط بأعمال هدم لعدد 6 عقارات تم تسليمها لمقاول المنشات الايلة للسقوط لما تمثلة خطورة داهمة على الأرواح.