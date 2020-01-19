شكرا لقرائتكم خبر عن 17 اقتراحا برغبة بشأن مشكلات البريد أمام لجنة الشكاوى بالبرلمان الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، اجتماعين الأحد المقبل، لمناقشة 17 اقتراحا برغبة، تتعلق بإنشاء وتطوير مكاتب بريد فى بعض المدن والقرى التى تحتاج إلى الخدمة، وبمشكلة شبكات المحمول وضعفها فى بعض المناطق، وخطة تطوير التحول الرقمى ببعض المحافظات، واقتراح بشأن إصدار شهادة إدخارية لأصحاب المعاشات، وهى كالتالى:

1 ـ اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن توقيع البروتوكول الخاص بالتحول الرقمى لمحافظة أسيوط.

2 اقتراح بشأن استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لمنطقة الوليدية لإنشاء مكتب بريد بأسيوط.

3 ـ اقتراح برغبة مقدم من النائب همام العادلى، بشأن إنشاء وتركيب ماكينة صرف آلى ATM بمكتب بريد مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

4 ـ اقتراح برغبة مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية أفنيش – ميت عياد كفر الدكرورى – بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

5 ـ اقتراح برغبة مقدم من النائب زكريا حسان، بشأن تطوير مكتب بريد سفلاق بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

6 ـ اقتراح برغبة من النائب حمدى عبدالوهاب، بشأن لمدينة الضباط والنقابات – طريق الأوتوستراد شرق وادى حوف ـ محافظة القاهرة.

7ـ اقتراح برغبة من النائب هانى أباظة بشأن طهرة عيد بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

8 ـ اقتراح برغبة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن إنشاء مكتب بريد فراجة بمركز كفر صقر – محافظة الشرقية.

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9 ـ اقتراح برغبة المقدم من النائب عفيفى كامل، بشأن التوسع بمكتب بريد أبيس الأولى بمحافظة الإسكندرية وتحويله إلى مكتب إلكترونى.

10 ـ اقتراح برغبة المقدم من النائب عصام أبو المجد بشأن مكتب بريد قرية الشيخ مسلمى مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

11 ـ اقتراح برغبة من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تركيب ماكينة صرف آلى ATM أمام مكتب البريد بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

12 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب هانى محمد حسن النواصرة، بشأن إنشاء مكتب بريد متطور بمركز سخا بمحافظة كفر الشيخ.

13 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد تمراز بشأن تركيب ماكينة صرف آلى أمام كل مؤسسة حكومية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

14 ـ اقتراح برغبة من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشـأن إصلاح أبراج الاتصالات بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

15 ـ الاقتراح برغبة من النائبة نانسى نصير، بشأن مد وتوصيل شبكات التليفون الأرضى وإنشاء سنترالات بالمنطقة الريفية غرب القنال وعيون موسى شرق الناة ـحى الجناين ـ محافظة السويس.

16 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن عمل شهادة إدخارية لأصحاب المعاشات بفائدة لا تقل عن 13 % لمدة 10 سنوات.

17 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن تطبيق قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم (647) لسنة 2013، وذلك بفصل الثروة السمكية بمحافظة السويس عن محافظة البحر الأحمر.