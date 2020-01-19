عفو ملكي استثنائي على محكوم بالإرهاب بسبب ظروفه الصحية

استفاد معتقل محكوم بقانون الإرهاب، نهاية الأسبوع الجاري، من عفو ملكي استثنائي، بسبب ظروفه الصحية.

وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في بلاغ لها، أصدرته نهاية الأسبوع الجاري، إن المعتقل، عامر الغزراني، والمحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا، والذي كان يمضي عقوبته السجنية في سجن رأس الماس بفاس، استفاد من عفو ملكي استثنائي لدواعي إنسانية، نظرا إلى وضعيته الصحية.

ووجهت اللجنة شكرها للملك محمد السادس على ما وصفته بالالتفاتة الطيبة، مثمنة هذه الخطوة، وداعية إلى أن تشمل معتقلين آخرين لا يزالون في السجن منذ ما يقارب العقدين من الزمن، خصوصا كبار السن، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وتأتي الخطوة الملكية الجديدة، بعد أسبوع من إصدار عفو ملكي، شمل ثمانية معتقلات على خلفية قانون الإرهاب، كن قد اعتقلن ضمن ما يسمى “خلية القاصرات”، في شهر أكتوبر من سنة 2016، واللواتي حكم عليهن سنة 2017 بالحبس ما بين أربع، وخمس سنوات.