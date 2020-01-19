رونالدو يتعافى من التهاب حاد وساري يؤكد حضوره أمام بارما

تعافى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التهاب الجيوب الأنفية الذي حرمة من الظهور مع فريقه يوفنتوس الإيطالي أمام أودينيزي الأربعاء الماضي في كأس إيطاليا، ليعلن جاهزيته لقيادة الفريق أمام بارما الأحد ضمن الجولة الـ20 من “السيري آ”.

وأكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لـ”البيانكونيري”، السبت خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة التي يحتضنها ملعب (إينيو تارديني) أن “الدون” سيكون جاهزا لهذه المباراة، بينما لم يؤكد من سيجاوره في هجوم الفريق.

وقال “وفقا للتوازنات داخل الفريق، إيجواين فقط من يلعب دورا واضحا. ديبالا وكريستيانو لاعبان استثنائيان، ولكنهما يعتمدان على موهبتهما، وليس لهما مركز محدد داخل الملعب. على كل الأحوال، أفضل أن أجد مشكلة في الاختيار من بين مهاجمين بهذا المستوى”.

وأضاف “سنرى حالتهما، إذا كان ديبالا وإيغواين جاهزين بعد مباراة الأربعاء”.

Advertisements

وغاب رونالدو عن انتصار فريقه في ثمن نهائي كأس إيطاليا على أودينيزي الأربعاء الماضي برباعية نظيفة، بينما شارك الثنائي الأرجنتيني ديبالا، سجل هدفين، وإيغواين، سجل هدفا، في اللقاء.

وبسؤاله عن وجود مشكلة في مشاركة ديبالا وكريستانو سويا، أبدى ساري رضائه عن الأداء الذي يقدمه “الجوهرة” الأرجنتيني.

وأوضح “أعتقد أن ديبالا يقدم أشياء عظيمة مع كليهما (إيجواين ورونالدو)، لقد شكلا خطورة عندما لعبا سويا، وسجلا أهدافا. ليس صحيحا أنهما لا يمكن أن يلعبا سويا. رونالدو سجل أهدافا كثيرة مؤخرا مع أكث من لاعب”.