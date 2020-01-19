مجهولون يدهسون قائدا للدرك ضواحي بني ملال..ضرب وعنف وفرار!

قام مجهولون، ليلة أمس السبت، بدهس قائد مركز الدرك الملكي لأولاد امبارك اقليم بني ملال، بواسطة دراجات نارية، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وحسب مصادر محلية، فبعدما تعرض الدركي للدهس، تلقى ضربات عنيفة على مستوى وجهه وساقه.

وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث لايزال يتلقى العلاجات الضرورية.

هذا واستنفر الحادث القيادة الجهوية والاقليمية للدرك الملكي ببني ملال، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذا الاعتداء ومن أجل الوصول إلى هوية المعتدين الذين فروا من المكان.