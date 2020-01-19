ارتفاع إنتاج النفط الصيني لأول مرّة منذ 3 أعوام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء في الصين، اليوم الأحد، أن بياناتها تُظهر أن إنتاج النفط الخام في البلاد، ارتفع لأول مرّة في عام 2019، منذ ثلاثة أعوام.

وذكرت المصلحة في بيانات الأحد، أن إنتاج الصين النفطي في 2019 صعد بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي إلى 190 مليون طن.

وتعتبر الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، وأكبر مستورد عالمي له، بمتوسط سنوي بلغ 510 ملايين طن 2019، وبزيادة سنوية بلغت 9.5 في المئة.

ووفق بيانات المصلحة وما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإن 650 مليون طن من النفط الخام تمت معالجتها في 2019، بزيادة 7.6 في المئة على أساس سنوي.

وتهدف الصين إلى زيادة إنتاجها المحلي السنوي من النفط الخام، إلى أكثر من 200 مليون طن بحلول 2020.