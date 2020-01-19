دراسة: مكملات زيت السمك تحسن خصوبة الرجال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة جديدة، أن مكملات زيت السمك المشبعة بأحماض "أوميغا 3" الدهنية، قد تُساهم في تحسين خصوبة الرجال.
وبعد فحص بيانات حوالي 1700 شاب خلص الباحثون في تقرير نشر في دورية "نيتورك أوبن" العلمية، إلى أن استهلاك مكملات زيت السمك ارتبط بزيادة عدد الحيوانات المنوية وحجم الخصيتين وتحسن مستويات الهرمونات التي تسهم في خصوبة الرجال.
وقالت تينا كولد جينسن التي شاركت في قيادة فريق البحث، وهي أستاذة في جامعة جنوب الدنمرك في أودنسي، إنه بينما يمكن لجميع الرجال الاستفادة من إضافة أحماض "أوميغا 3" الدهنية إلى وجباتهم الغذائية فإن التأثير الأكبر سيكون من نصيب أولئك الذين يعانون من ضعف الحيوانات المنوية.
وأرجعت جينسن في ذلك إلى أن هذه الأنواع من الأحماض الدهنية ضرورية للخصوبة.
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