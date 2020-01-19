شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، كانون الثاني 19، 2020، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف حيث شوهدت عربات حوثية تهرع إلى المواقع المستهدفة. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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