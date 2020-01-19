شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قوات الجيش تفشل محاولة تسلل للمليشيا في الملاجم بالبيضاء والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للميلشيات الحوثية في جبهة فضحة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

Advertisements ووفق مصدر اعلامي فإن مواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية، التسلل باتجاه مواقع القوات الشرعية في منطقة “هجاف” بجبهة فضحة بمديرية الملاجم. واجبرت قوات الجيش المليشيات الحوثية على الفرار تحت ضربات المدفعية الثقيلة.

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