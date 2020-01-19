مصر تجدد تأكيدها على عدم الاعتراف بأي مليشيا في ليبيا

الأحد 19 يناير 2020

جددت مصر تأكيدها على عدم الاعتراف بأي مليشيات أياً كان مسماها أو وضعها على الأرض في ليبيا، موضحة أن رؤيتها أمام مؤتمر برلين تتبنى "إيجاد حل جذري وشامل للخطر الإرهابي المتفاقم على حدودها الغربية".



وأكد بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، أن الثوابت المصرية تنطلق من التعامل ودعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط والحكومات المنتخبة التي تُفعل من قبل الشعب.

ووفق "راضي" فإن الرؤية المصرية تضمنت دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للحد من تدخل دول بعينها بتوفير الدعم والغطاء لهذه التنظيمات الإرهابية وأفرادها من المسلحين.

وحول مؤتمر ليبيا في برلين، والذي يشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد متحدث الرئاسة المصرية أن القاهرة تعول كثيراً على هذا المؤتمر بالتوازي مع قدر الحاجة الفعلية للحد من المخاطر المهددة لمنطقة البحر المتوسط وأوروبا.

وتحدث عن وجود إجماع في برلين على ضرورة إجراء بعض التعديلات على اتفاق الصخيرات، مثل إخضاع المجلس الرئاسي التنفيذي لرقابة السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان الليبي المنتخب.

وأكد ضرورة حل الميليشيات الموجودة حاليا في ليبيا، والتعامل مع الجيش الوطني باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها لحفظ الأمن بالبلاد.

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وتابع: "ليبيا مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، حيث تجمعها 1200 كم حدود برية مشتركة بخلاف الحدود البحرية، ونؤمن هذه المساحات على مدار الساعة من جانب واحد".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن بلاده دمرت الآلاف من عربات الدفع الرباعي المحملة بالعناصر الإرهابية والسلاح، ما يمثل عبئاً كبيراً جداً عليها في ضبط الحدود.

وتستضيف العاصمة الألمانية برلين، اليوم، مؤتمرا للسلام في ليبيا في الحي الحكومي وسط العاصمة، وفق بيان سابق لمكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقبل يوم من انطلاق المؤتمر، كشفت وكالة الأنباء الحكومية الألمانية النقاب عن مسودة لحل الأزمة، أعدتها الأمم المتحدة، وتنص على وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق شامل لقرار مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وخلال الأشهر الماضية، جرت 5 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين، بمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية، نوقشت خلالها المسودة الأممية.

وينتظر المؤتمر مشاركة عالية المستوى، حيث أكدت 12 دول مشاركتها في أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.