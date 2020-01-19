شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تكشف عن 17 حالة إصابة بالفيروس الجديد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:28 صباحًا, 19 يناير 2020 م المناطق _ وكالات كشفت الصين عن 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت لجنة الصحة في مدينة ووهان في بيان إن ثلاثة من المرضى حالاتهم خطيرة.

وبالأرقام المعلنة اليوم يرتفع إجمالي عدد المصابين في الصين إلى 62 مصابًا، وجميعهم في ووهان بوسط البلاد. وتُوفي اثنان جراء الإصابة بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تكشف عن 17 حالة إصابة بالفيروس الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.