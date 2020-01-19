شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة منتصف العام والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن أن أكثر من مليوني مسافر عبروا الجسر خلال إجازة منتصف العام مسجلاً عدد 2,056,424 مسافرًا وفقاً لإحصائيات الجوازات السعودية في الفترة من 1 - 18 يناير بمعدل يزيد عن 114 ألف مسافر يومياً.

وشهدت هذه الفترة تسجيل عدد من الأرقام غير المسبوقة في أعداد المسافرين منذ افتتاح الجسر.