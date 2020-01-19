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مليونا مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة منتصف العام

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كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن أن أكثر من مليوني مسافر عبروا الجسر خلال إجازة منتصف العام مسجلاً عدد 2,056,424 مسافرًا وفقاً لإحصائيات الجوازات في الفترة من 1 - 18 يناير بمعدل يزيد عن 114 ألف مسافر يومياً.

وشهدت هذه الفترة تسجيل عدد من الأرقام غير المسبوقة في أعداد المسافرين منذ افتتاح الجسر.

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