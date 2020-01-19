شكرا لقرائتكم خبر عن الثلوج تعيق البحث عن 7 مفقودين في انهيار جليدي بنيبال والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسؤولون فى نيبال اليوم الأحد، أن الثلوج الكثيفة وضعف الرؤية أعاقت عملية البحث عن 4 كوريين جنوبيين و3 نيباليين فُقدوا إثر وقوع انهيار جليدى خلال قيامهم برحلة فى جبل "أنابورنا"، ونقلت قناة (فرانس 24) - في نشرتها باللغة الانجليزية - عن مسؤولة بوزارة السياحة النيبالية ميرا أشاريا قولها إن "جهود البحث والانقاذ جارية ولكن أحوال الطقس والثلوج في المنطقة صعبت تحقيق المزيد من الانجاز."

من جهته، صرح المسؤول باتحاد جبال الألب الكوري آنج دورجي شيربا إن أقارب الكوريين المفقوديين وصلوا إلى العاصمة النيبالية كاتماندو بالإضافة إلى عدة مسؤولين آخرين أوفدتهم سول للمساعدة في جهود الانقاذ الطارئة.

كانت المجموعة المفقودة تتواجد بالقرب من معسكر قاعدة أنابورنا على ارتفاع 3 آلاف و230 مترا فوق مستوى سطح البحر عندما وقع الانهيار الجليدي عقب تساقط كثيف للثلوج يوم الجمعة الماضية