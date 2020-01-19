شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار اليمن» ينتهي من إنشاء 8 مدارس في المهرة والان نبدء بالتفاصيل

انتهى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من إنشاء ٨ مدارس في عدة مديريات بمحافظة المهرة. ويسعى البرنامج من خلال تلك المدارس إلى تحقيق التعليم الجيد لبناء جيل متعلم يسهم في تنمية المجتمعات المحلية في اليمن، واستدامة نموها الاقتصادي والإجتماعي. يذكر أن المملكة تصدرت الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2019م والمقدرة 4.19 مليارات دولار أمريكي، حيث قدمت المملكة مبلغ 968,4 ملايين دولار أمريكي بنسبة 28% وفقًا للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن.

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