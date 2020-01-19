شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 5 أسرى محررين من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال اليوم خمسة أسرى محررين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية في بيت لحم أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم واعتقل كلًا من أنس شاهر ديرية، وعوني أحمد طقاطقة، وأحمد سلطي ثوابتة، ويوسف زكي ديرية، وراغب حسين ديرية، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

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