شكرا لقرائتكم خبر عن "سيئول" تسجل 86 إصابة بحمى الخنازير الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت كوريا الجنوبية إصابة ثلاثة خنازير برية أخرى، تم العثور عليها نافقة بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية بحمى الخنازير الإفريقية، مما رفع عدد حالات الإصابة بالمرض إلى 86 في كوريا الجنوبية.

وذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن المعهد الوطني للأبحاث البيئية أكد رصد الفيروس في ثلاثة خنازير، عثر سكان محليون على جيفها في بلدة باجو.

وتم دفن جيف الحيوانات التي عثر عليها يومي الخميس والجمعة الماضيين داخل "خط المراقبة المدنية" في وقت لاحق وتم تعقيم المنطقة لمنع انتشار المرض.

ومن بين حالات الإصابة المؤكدة بالمرض الـ86، بين الخنازير البرية، 31 كانت من بلدة باجو القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية.