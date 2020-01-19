المباشرة باخماد نيران الاطارات بعد 'التفاوض' في النجف

افاد مصدر امني في محافظة النجف، اليوم الاحد، بأن فرق الدفاع المدني باشرت باخماد النيران التي اشعلها محتجين بالاطارات لقطع الطرق بعد "التفاوض" مع الاجهزة الامنية في المحافظة. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن الاجهزة الامنية في محافظة النجف باشرت، اليوم، بالتفاوض مع محتجين اقدموا صباحا على قطع الطرق عبر حرق الاطارات، مبينا أن التفاوض كان حول فسح المجال لاخماد الاطارات.



واشار المصدر الى أن فرق الدفاع المدني باشرت بعد التفاوض باخماد النيران في شارع السلام قرب مدينة الالعاب. وقطع محتجون غاضبون، صباح اليوم الاحد، على قطع عدد من الطرق في محافظة النجف امام حركة السير بواسطة الاطارات المحروقة.

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