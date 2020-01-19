ضابط امريكي من عين الاسد: المصابون بالقصف سيعودون قريبا للعمل

اكد ضابط امريكي في قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار، ان المصابين بالقصف الايراني على القاعدة سيعودون قريبا للعمل، فيما اشار الى المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي الى ان الجزء الذي يشغله التحالف الدولي في القاعدة بسيط جدا.
وقال مسؤول الامن للطيران الامريكي في قاعدة عين الاسد ليفينغستون لـ الخليج 365، "اصوات الصواريخ التي سقطت على القاعدة كانت قوية جدا، حيث سقط بعضها بالداخل اما الاخرى فسقطت في محيط القاعدة".
واضاف انه "لا يوجد قتلى وجرحى الا ان هناك جنودا اصيبوا بارتجاج بالمخ بسبب الاصوات العالية"، مشيرا الى "اننا جاهزون دائما لحماية القاعدة من اي استهداف قد يحصل".
فيما اكد المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي لـ الخليج 365، انه "لا توجد قوات امريكية مقاتلة في العراق ولكن هناك مستشارين وخبراء"، مشيرا الى ان "مساحة قاعدة عين الاسد تبلغ 60كم مربع، جزء منها بسيط هو خاص بقوات التحالف من مختلف دول العالم".
يذكر ان قاعدة عين الاسد في الانبار تعرضت في السابع من كانون الثاني الحالي، الى قصف بالصواريخ اطلقت من ايران ادت الى الحاق اضرار مادية، ردا على اغتيال القوات الامريكية لقائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني الحالي.
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