بالصور.. الطلبة الجامعيون في كربلاء ينظمون اعتصاما موحدا

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نظم الطلبة الجامعيون من مختلف الكليات (الحكومية، الاهلية) في محافظة كربلاء، اليوم الاحد، اعتصاما موحدا تضامنا مع التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات.
وقال مراسل السومرية، في كربلاء إن طلبة الجامعات الحكومية والاهلية في المحافظة عزفوا، صباح اليوم، عن الدوام الرسمي ونظموا اعتصاما مفتوحا معلنين تضامنهم مع متظاهري بغداد وعدد من المحافظات.
وأوضح أن الطلبة نظموا ايضا مسيرات احتجاجية جابت شوارع وطرق المحافظة الرئيسة، ورفعوا لافتات تطالب بتنفيذ مطالب المحتجين في "المحافظات المنتفضة".
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