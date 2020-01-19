10 أيام حاسمة في مستقبل بشار رسن.. عرض إسباني على الطاولة

2020-01-19 | 09:40
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يمر نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بيرسبوليس الإيراني، بشار رسن في فترة حاسمة بمشواره الاحترافي في إيران.
وقال رسن في حديث لـ الخليج 365، إن "وكيل أعمالي بهروز دزهبود، منح النادي 10 أيام من أجل دفع مستحقاتي المالية المتأخرة، من أجل الاستمرار مع بيرسبوليس في الموسم الحالي".
وأوضح بالقول، "في حال لم تم دفع مستحقاتي، لن استمر مع النادي الإيراني"، مبيناً أنه "لديه عروضاً من تركيا وإسبانيا والسعودية والإمارات، سيتم المفاضلة بينها لاختيار وجهته المقبلة".
تجدر الإشارة إلى أن رسن توج مع بيرسبوليس بلقب الدوري الإيراني، ووصل الى نهائي دوري أبطال آسيا مع الفريق.
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