بالصور.. مسيرة طلابية في ميسان دعماً للتظاهرات

نظم المئات من طلبة جامعة ميسان وكلية العمارة الجامعة وجامعة الإمام الصادق (ع)، اليوم الأحد، مسيرة في المحافظة دعماً للتظاهرات التي تشهدها محافظات عدة. وحمل الطلبة لافتة كُتب عليها: "يقيم التجمع الطلابي الموحد لجميع طلبة الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في محافظة ميسان العصيان المدني لمساندة أخواننا المتظاهرين لحين تحقيق مطالب الشعب المشروعة". Advertisements



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