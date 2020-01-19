الموقف المروري في بغداد الان

كشف مصدر امني، الاحد، عن الموقف المروري في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف المروري في بغداد يتضمن حدوث زخم في جسر الاعظمية وجسر مدينة الطب باتجاه منطقة باب المعظم"، مبينا ان "حركة السير في تقاطع النهضة شبه متوقفة".

واضاف ان "هناك زخما مروريا من منطقة بغداد الجديدة باتجاه ملعب الشعب ومن تقاطع الغزالي باتجاه منطقة الشيخ عمر"، لافتا الى ان "حركة السير من منطقة العلاوي باتجاه جسر وزارة العدل شبه متوقفة".

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وتابع ان "سريع محمد القاسم بالقرب من تقاطع الكيلاني مقطوع من قبل المتظاهرين".

يذكر ان عددا من الشوارع في وسط بغداد وتحديدا بساحة الطيران وتقاطع قرطبة تم قطعها من قبل متظاهرين امام حركة سير المركبات ادت الى حدوث زخم مروري.