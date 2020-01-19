السعودية تبدأ بتدريس اللغة الصينية في مدارسها



وكشفت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري، عن تفاصيل الخطوة الجديدة قائلة:"تبدأ وزارة التعليم مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات"



واتفقت السعودية والصين، في فبراير/ شباط 2019 على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية في جمیع مراحل التعلیم العام والجامعي في المملكة، في خطوة تدعم سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما على كافة المستويات.

