اخبار العالم

الخارجية الإيرانية تنتقد الرئيس الفرنسي بعد إعلانه نشر قوات في الخليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع الخارجية الإيرانية تنتقد الرئيس الفرنسي بعد إعلانه نشر قوات في الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

انتقدت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إعلانه نشر قوات في الخليج.

وكان ماكرون أعلن مؤخر عبر موقع تويتر نشر قوات في "شبه الجزيرة العربية وفي الخليج العربي-الفارسي".

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم على حسابه على موقع تويتر، :"نذكر السيد ماكرون بأن الخليج الواقع جنوب إيران له اسم واحد فقط وهو /الخليج الفارسي/".

Advertisements

وأضاف :"تواجدكم العسكري في الخليج الفارسي خطأ بحجم خطئكم في تسميته. كلا الخطأين كبيران لكنهما قابلان للتعويض ويمكن تصحيحهما".

يأتي نشر القوات الفرنسية وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية تنتقد الرئيس الفرنسي بعد إعلانه نشر قوات في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا